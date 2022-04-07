В Брюсселе в среду, 6 апреля, и, в четверг, 7 апреля, проходит встреча министров иностранных дел государств НАТО. На ней глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года "мертв". В этом документе говорится, что РФ и Альянс не считают друг друга противниками.

Об этом пишет CNN.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Пришло время отказаться от устаревшего подхода в отношении России", - заявила Трасс.

По ее словам, НАТО не может допустить "вакуума безопасности" на восточных границах альянса и должна "переосмыслить" поддержку стран, "попавших в паутину российского влияния", таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

Также Трасс заявила, что нужно усиливать санкции и вооружать Украину, чтобы "обеспечить провал Путина".

Отметим, что сегодня The New York Times написала о "расколе" внутри НАТО - относительно того, что делать с Россией. Далеко не все в Альянсе придерживаются столь радикальной позиции. Франция, Германия и Турция выступают за переговоры с Россией и прекращение огня в Украине.

Напомним, Россия пригрозила Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО.

Вместе с тем, рассказывали, что среди украинцев падает желание вступления страны в НАТО, но растет - в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.