Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции G7 против России не должны сниматься, пока российские войска находятся на территории Украины.

По ее словам, западные страны намерены согласовать санкции, которые автоматически вступят в силу в случае новой агрессии со стороны России.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину.

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россию необходимо полностью отключить от SWIFT, а страны "Большой Семерки" должны отказаться от российских нефти и газа.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.