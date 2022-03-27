Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс озвучила ряд требований, которые нужно выполнить России для пересмотра Западом санкционной политики.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы знаем, что Россия подписала несколько соглашений, которых она просто не придерживается. Поэтому должны быть жесткие рычаги. Конечно, санкции – это жесткий рычаг", - сказала чиновница.

По словам Трасс, санкции с России снимут в случае, если российские войска покинут территорию Украины и обязуются прекратить агрессию.

Также глава МИД Лондона напомнила, что правительство Великобритании наложило санкции на активы РФ в размере 659 млрд долларов, а еще заблокировало состояние российских олигархов, которое оценивается в 150 млрд фунтов стерлингов.

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