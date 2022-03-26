Анализируем ситуацию на 31-й день российско-украинской войны.

Сегодня мы публикуем не только срез того, что происходит на фронтах. Но и в какой гуманитарной ситуации оказались города, оказавшиеся на линии фронта, либо в окружении.

Ситуация на фронте 26 марта

В наиболее информативной дневной сводке Генерального штаба говорится, что активного наступления российских войск не было ни в Полесье (северо-запад от Киева), ни в Черниговской области.

При этом сегодня российские войска взяли город Славутич на самом севере Киевщины: там живут энергетики, работающие на Чернобыльской АЭС. С чем, видимо, и связан захват города - ЧАЭС также под россиянами, которым нужно обеспечить работу персонала на станции и его постоянные ротации.

В городе с утра прошел проукраинский митинг. Тем не менее, на данный момент Славутич под контролем, что подтвердил "Стране" и мэр Юрий Фомичев.

"Два дня оборонялись, но силы точно неравные, так как у нас здесь нет ВСУ. Воевать местной территориальной обороной с российской армией было крайне тяжело. Сегодня бои прекратились", — рассказал Фомичев.

Мэр уже побывал на переговорах с россиянами и обсуждал с ними ротацию персонала на ЧАЭС. По его словам, город остается открытым на въезд и выезд (но россияне выставят блок-посты), там остается украинский флаг. Также российские войска, по словам мэра, изымут оружие с режимных объектов.

В Сумской области украинские войска, по данным 95-й бригады, отбили город Тростянец, что севернее Ахтырки.

В дневной сводке Генштаба не говорится о ситуации в Изюме Харьковской области - городе, который открывает путь на Славянск, в тыл группировке ВСУ на Донбассе (поэтому его называют воротами на Донбасс).

Губернатор Харьковской области Синегубов говорит, что российские войска пытаются обойти Изюм, чтобы "направить войска в Луганскую и Донецкую области, отрезать линию ООС".

Российские телеграм-каналы пишут, что армия РФ наступает в южной части Изюма и пытается взять гору Кременец, с которой все простреливается на многие километры.

Второй участок в районе Изюма - поселок Каменка, который находится южнее и ближе к Славянску. За нее идут сильные бои. А российские войска пытаются обойти и его с юга, чтоб выйти к северной границе Донецкой области.

Также россияне начали обстреливать район села Барвенково, где стоят украинские силы (оно еще ближе к Славянску).

В общем, в этом районе приближается к кульминации одна из важнейших битв этой войны, которая во-многом определит ситуацию на Донбассе. А возможно и не только на Донбассе.

Непосредственно же на Донбассе Генштаб фиксирует попытки штурма Авдеевки, Новобахмутовки (поселка на трассе к северу от Донецка, по которой снабжается авдеевская группировка ВСУ), а также центра Мариуполя. В городе россияне и "ДНР" пытаются продвигаться к центральной части города, а также захватить периметр завода "Азовсталь".

Была попытка наступать на Красногоровку - город около Марьинки. По данным Генштаба ВСУ, она отбита.

По данным ресурсов "ДНР" за Марьинку (подконтрольная Украине территория) продолжаются бои.

Сегодня продолжились ракетные обстрелы. Несколько ударов нанесли по Львову, где, по предварительным данным СМИ, сожгли нефтебазу и повредили несколько объектов инфраструктуры. Стреляли сегодня и по Киевской области, попали в район Боярки.

К слову, по нефтебазам в последние дни российские войска наносят удары регулярно. Вероятно, хотят усугубить и без того тяглое положение с запасами топлива в стране.

Также сегодня Южная Осетия официально заявила, что ее подразделения будут посланы на Донбасс. А бронемашину под ее флагом сегодня заметили в Мелитополе.

Наконец, в Киеве сегодня отменили круглосуточный комендантский час, который вводился по выходным. Власти объяснили это тем, что угроза диверсий стала ниже.

При этом в МВД считают, что от идеи штурмовать Киев противник не отказался.

Советник министра Вадим Денисенко говорит, что сейчас россияне бросают основные силы для получения контроля над Донбассом. От захвата Киева при этом никто не отказывался, просто этот вопрос отложили. Денисенко считает, что главная цель россиян сейчас - Мариуполь, Изюм и треугольник Северодонецк-Лисичанск-Рубежное.

Собственно, то же самое вчера на брифинге, подводя итог месяцу "спецоперации", говорили россияне. По их словам, главной целью является контроль над Донбассом.

Reuters, со ссылкой на представителей Пентагона, также пишет, что Россия может попытаться «отрезать» украинские силы, действующие в восточной части Донбасса и будет использовать это как козырь в войне (надо полагать на переговорах с Киевом о мире).

В Минобороны США считают, что России может переключиться на более ограниченные цели после того, как столкнулась с сопротивлением в Украине.

Чиновник Пентагона говорит, что в Вашингтоне наблюдают, как российские силы становятся более активными в районе Донбасса, который они явно делают приоритетным.

О том, что одна из главных целей России - окружение группы украинских войск на Донбассе и далее - контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей, "Страна" писала уже неоднократно.

А вчера Минобороны РФ, как мы уже писали, заявило, что планов штурмовать города вне Донбасса и не было изначально, а бои за Киев, Харьков, Николаев и другие города - это лишь отвлекающий манёвр по сковыванию сил ВСУ для решения задачи выхода на границы Донецкой и Луганской областей.

Так ли это было изначально на самом деле, либо приоритеты поменялись по ходу - отдельный вопрос. Но это ещё раз показывает, какое большое значение в России предают боям на Донбассе.

К слову, Reuters полагает, что заявленный Москвой акцент на Донбассе не случаен и сделан специально, чтоб затем была возможность заявить об успехе «спецоперации» в случае, если задача выйт на административные границы Донецкой и Луганской областей будет выполнена.

"Переосмысление целей России может помочь президенту Владимиру Путину заявить о спасительной победе", - пишет Reuters.

Россия не против гарантий Украине

Сегодня не было новостей по переговорам Украины и России, которые могли бы закончить этот конфликт.

Но было интервью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые прокомментировал тему гарантий безопасности Украины. Эти гарантии Киев объявляет главным условием провозглашения нейтрального статуса.

"Эти гарантии могут быть двоякие.

Во-первых, связанные с участниками этих соглашений - кто будет их подписантами, кто будет своим авторитетом отвечать за их исполнение.

Второе - различные международные механизмы. Я, конечно, не буду их переоценивать, поскольку масса договоров, которая была заключена, не исполнена. Но все-таки это гораздо лучше, нежели правовая неопределенность или попытки сказал просочиться в НАТО", - заявил Медведев.

Он заявил, что юридические гарантии безопасности Украине - это "способ разрешить этот конфликт".

То есть Россия не против того, чтобы третьи страны заключили с пост-военной Украиной нечто вроде оборонительного союза. Хотя Москва, судя по скепсису Медведева, не слишком верит в действенность этого механизма.

Видимо, Кремль рассматривает эти гарантии как новое издание Будапештского меморандума, который никем исполнен так и не был.

Но вряд ли так этот документ видят в Киеве, который требует твердых военных обязательств перед Украиной. Впрочем, о реальном ходе переговоров мы можем только догадываться, также как о том, готов ли Запад давать такие гарантии.

Кроме того, заранее публикуемые конфликтные позиции могут быть только ширмой для формирования настоящего компромисса.

Тем более, что в нем заинтересованы обе стороны. И Россия, которая не смогла добиться быстрой победы и получила санкционный удар, и Украина, на территории которой происходит разрушительная и кровавая война, убивающая людей, уничтожающая экономику и инфраструктуру.

Ситуация в осажденных городах - тому яркое свидетельство.

Как живут города на линии фронта

В последнее время много пишут об ужасающих разрушениях в Мариуполе.

Но он не единственный город, где идут жестокие бои.

Сумы. Мэр блокированных Сум Александр Лысенко, заявил, что ситуация в городе сейчас непростая и напряженная. "Рядом российские войска, можно сказать, что мы почти окружены ими. Город обстреливают каждую ночь", - говорит Лысенко.

Он также добавил, что сейчас в Сумах есть проблемы с водой, газом и электричеством.

"В некоторых частях города нет воды, в других - света. У нас были повреждены электросети, а когда нет электричества - нет и воды. С газом тоже непросто. По отоплению были проблемы, но сейчас потеплеет, поэтому вскоре мы планируем отключить его", - заявляет мэр.

Помимо этого, из-за отсутствия электроэнергии в городе не работает коммунальный транспорт.

"Да, с сегодняшнего дня запустили некоторые маршруты частного транспорта, но это единичные случаи возобновления транспортной инфраструктуры. Коммунальный транспорт пока что не ходит, потому что в городе полностью нет электрики. При этом некоторые предприятия и магазины пытаются работать", - объясняет городской голова.

Как утверждает Лысенко, наибольшая проблема в Сумах на данный момент - дефицит лекарств.

"Мы стараемся поставлять медикаменты в больницы. Люди обращаются, что не хватает препаратов в аптечных сетях, поэтому пытаемся завозить их разными путями в аптеки", - рассказывает он.

Кроме этого, у жителей города заканчивается провизия.

"Им нужны продуктовые наборы. Мы над этим работаем на государственном уровне, думаем, каким образом это доставлять в город, потому что одиночные гуманиатрки фактически не решают общую проблему в Сумах. Ещё один момент - гумпомощь очень сложно завезти. Поэтому мы договариваемся, чтобы ее доставляли до определённой точки, а потом уже отвозим в город. Больше всего Сумы сейчас нуждаются в лекарствах и провизии", - уточнил мэр.

Также с начала войны из Сум удалось эвакуировать около 50 тыс. людей.

"Думаю, в городе на сегодняшний день осталось 70% жителей. Есть случаи, когда люди возвращаются, но они единичные", - добавил городской голова.

Чернигов. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что в городе отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение. Воду людям развозят в доступных емкостях.

Пешеходный мост через Десну поврежден и может упасть. Город не имеет ни гуманитарного коридора, ни возможности вывезти раненых, или завезти гуманитарку или медикаменты. Более того, находится под перекрестным обстрелом. Поэтому организовать масштабную эвакуацию из Чернигова возможности нет. Ее пробуют организовать только для тяжелораненых людей.

По данным мэра убито более 200 мирных жителей. В городе огромные разрушения.

Ранее Атрошенко в интервью "Левому берегу" также говорил о тяжёлом положении в городе.

«С точки зрения Чернигова: есть огромная просьба к военно-политическому руководству страны понять, что время для депутатов во львовских ресторанах идет по-другому, а для горожан Чернигова, Мариуполя, которые десятками гибнут каждые десять минут, – совсем по-другому…

Высказывания по тактике истощения России в Ивано-Франковске и Мариуполе оцениваются по-разному. Я бы просил с этими высказываниями быть осторожнее.

- У Чернигова нет впечатления, что Россия истощается?

- В Чернигове есть впечатление, что пока Россия измотается, все черниговцы могут погибнуть. Поэтому я просил бы воздерживаться от таких выводов, даже если они соответствуют действительности. Я повторюсь, просил бы доносить до людей, что военно-политическое руководство понимает, как им тяжело, и делает все, чтобы это скорей закончилось. Чтобы высказывания были в таком контексте, а не в контексте истощения. Пока толстый похудеет, худой умрет», - сказал мэр.

"Историческая" речь Байдена

В конце дня президент США Джо Байден, который сейчас в Варшаве, сказал речь, посвященную Украине.

Никаких заявлений с какими-то конкретными новостями в ней не было. Это было больше историко-философское выступление.

Байден сравнил значение нынешней войны Украины с Россией с борьбой против коммунистических режимов в 80-х годах прошлого столетия.

И также как итогом той борьбы стало падение коммунизма и распад СССР, так и итогом этой борьбы должно, по мнению Байдена, стать падение авторитарных режимов (Путина и не только, причём, как заявил Байден, Путин не должен остаться у власти, хотя потом Белый дом его поправил и сказал, что президент не имел в виду призыв к смене власти в России) и всемирное торжество демократии.

То есть - значение войны историческое.

При этом Байден предупредил, что победа в ней быстрой и лёгкой не будет.

Но сказал, что он вместе с Украиной.

Правда, судя по речи, свой вклад в эту историческую борьбу он видит, в основном, через введение санкций против России и ее олигархов и ограничение продаж российских нефти и газа.

По поводу прямой военной поддержки он ничего не сказал. А ранее неоднократно заявлял, что США напрямую в войне участвовать не намерены.

К слову, в Украине многие связали удары российских войск по Львову с речью Байдена в Варшаве. Мол это таким образом россияне "привет" президенту США передают.