Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россию необходимо полностью отключить от SWIFT, а страны "Большой Семерки" должны отказаться от российских нефти и газа.

"Россия должна быть полностью отключена от SWIFT, а страны G7 должны отказаться от нефти и газа из РФ", - сказала Лиз Трасс.

Кроме того, глава МИД Великобритании пообещала усилить работу с Индией и странами Персидского залива по дальнейшей изоляции Российской Федерации.

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС расширил санкции против России и Беларуси. Ограничения коснутся морского сектора и криптовалют.

Также мы писали, что президент США Джо Байден сообщил, что страна запрещает импорт энергоносителей из России и предупредил о том, что цены на бензин будут расти из-за санкций в отношении РФ.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.