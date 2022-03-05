Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от газовой, нефтяной и угольной зависимости от Российской Федерации путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода.

Об этом сообщает ТАСС в субботу, 5 марта.

Кроме того, глава Еврокомиссии рассказала, что в Евросоюз уже прибыли около 1,2 млн беженцев из Украины, и в ближайшее время их будет в разы больше.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что эти люди нуждаются в немедленной помощи от ЕС.

Напомним, что Европа предложила новые санкции против РФ, включающие в себя ограничение импорта в ЕС нефти и газа, а также полное отключение от SWIFT.

Ранее "Страна" писала, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Российская Федерация сорвала договоренности по "зеленым коридорам" и эвакуации из Волновахи и Мариуполя.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.