Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия уже начала закупки газа в обход России. При этом в настоящее время немецкое государство продолжает получать из РФ газ, уголь и нефть.

Между тем, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявлял, что руководство страны будет держать открытой возможность поставок энергоресурсов из России.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".