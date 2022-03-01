Заявка Украины на вступление в ЕС - это "легитимный документ, мы должны рассмотреть его серьезно в эти тяжелые времена". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать, в современные времена это тяжелое решение, но мы должны заангажировать ЕК, чтобы выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос”, - заявил Мишель.

Также в Европейский парламент, перед который сегодня выступил президент Украины Владимир Зеленский, внесён проект резолюции, классифицирующей Россию как "государство-изгой" из-за вторжения в Украину, передает DW.

Согласно проекту, поддержанному большинством парламентских фракций, предлагается расширить санкции "с целью стратегического ослабления российской экономики и промышленной базы, особенно в части военно-промышленного комплекса". Речь может идти о сокращении импорта нефти и газа из России и полному исключению России и Беларуси из системы международных платежей Swift.

Порты ЕС также должны быть закрыты для российских судов, а морское сообщение с Россией должно быть прекращено. Резолюция Европарламента, как ожидается, будет принята 1 марта, но она не имеет обязательной силы.

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