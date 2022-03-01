В Николаевской области в районе Баштанки обнаружено движение крупной колонны техники России.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Александр Вилкул.

"Возможное направление движения колонны – в направлении Кривого Рога. Прошу все предприятия отпустить работников домой, всем следить за информационными сообщениями, быть готовыми проследовать в укрытия", - сообщил он

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