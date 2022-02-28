Губернатор Николаевской области Виталий Ким прогнозируют тяжелую ночь и призвал готовиться к новому штурму со стороны российских войск. По его данным, на Николаев движутся по двум направлениям колонны танков.

"Они (россияне - Ред.) трусливые, когда видят сопротивление - бегут. Сегодня смотрим и встречаем. Всем хорошей ночи. Берегите себя. Выходите, мужики, давайте им наваляем", - заявил Виталий Ким.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.