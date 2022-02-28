Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил об авианалете на город. По его словам, в результате обстрела есть раненые. Атака была совершена на окраину города.

Позже появилось уточнение, что ранения во время обстрела получили шесть человек.

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