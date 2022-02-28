Павел Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что в регионе продолжают обстрелы мирных жителей, под удар попали не менее девяти населенных пунктов.

В своем Facebook он привел сводку.

"Россияне продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса. За сегодняшний день по состоянию на 16:30 под удар уже попали по меньшей мере 9 населенных пунктов:

  • в Звездном погиб человек и поврежден дом;
  • в Новомихайловке повреждено 8 домов, пострадавших нет;
  • Опросное обесточено из-за попадания в высоковольтную линию;
  • Тоненькое, Водяное и Северное обесточены из-за обстрела;
  • в Водяном также поврежден дом, пострадавших нет;
  • повреждено электроснабжение в Верхнеторецкий, вблизи поселка идет бой;
  • возле Светлодарска прилетела кассета Градов, жертв нет;
  • обстреляна Калиновка, поврежден 1 дом.

По словам Кириленко, вместе с ГСЧС проводится эвакуация жителей пгт Сартаны, вывезено 57 человек, еще около 150 выехали самостоятельно. Вчера поселок покинули около трех тысяч человек.

В Донецкой области продолжают обстрелы мирных жителей. Под удар попали не менее девяти населенных пунктов

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