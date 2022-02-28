В Донецкой области продолжают обстрелы мирных жителей. Под удар попали не менее девяти населенных пунктов

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что в регионе продолжают обстрелы мирных жителей, под удар попали не менее девяти населенных пунктов.

В своем Facebook он привел сводку.

"Россияне продолжают обстреливать мирных жителей Донбасса. За сегодняшний день по состоянию на 16:30 под удар уже попали по меньшей мере 9 населенных пунктов:

в Звездном погиб человек и поврежден дом;

в Новомихайловке повреждено 8 домов, пострадавших нет;

Опросное обесточено из-за попадания в высоковольтную линию;

Тоненькое, Водяное и Северное обесточены из-за обстрела;

в Водяном также поврежден дом, пострадавших нет;

повреждено электроснабжение в Верхнеторецкий, вблизи поселка идет бой;

возле Светлодарска прилетела кассета Градов, жертв нет;

обстреляна Калиновка, поврежден 1 дом.

По словам Кириленко, вместе с ГСЧС проводится эвакуация жителей пгт Сартаны, вывезено 57 человек, еще около 150 выехали самостоятельно. Вчера поселок покинули около трех тысяч человек.

Напомним, сегодня сообщалось, что глава Луганской ВГА заявил об обстреле россиянами Северодонецка. Есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что в Харькове сегодня под обстрелами погибли не менее 11 мирных жителей.

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