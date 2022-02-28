Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщает об авиаударе россиян по селу Сартана близ Мариуполя.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Сартану обстреляла авиация российских оккупантов. Утро 28 февраля для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого селения Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – сообщил мэр Мариуполя.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

Кроме того, сообщалось, что под Харьковом в результате российского обстрела пострадали жилые дома.

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