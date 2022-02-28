В городе Токмак Запорожской области сообщают о боях с диверсантами, переодетыми в украинскую форму.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты на своей странице в Facebook.

"В ночь на 28 февраля в Токмаке (Запорожская область) шли мощные бои, сообщает Запорожская областная военная администрация. Во время противостояния в населенном пункте противник понес очень большие потери в личном составе и отошел на южную окраину Токмака. В городе сейчас работают вражеские разведдозоры. ВСУ системно борются с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии", - сказано в сообщении.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

Кроме того, сообщалось, что Бердянск контролируется российскими войсками.

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