По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, Бердянск контролируется российскими войсками, местная власть с ними сотрудничать оказалась, отдел полиции расформирован, коммунальный транспорт не ходит.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянской районной государственной организации.

В то же время часть коммунальных служб продолжает работать. В ходе захвата города погиб один человек (охранник одного из предприятий), еще один человек получил ранения.

"Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение. В общинах периодические проблемы со связью", - сказано в сообщении.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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