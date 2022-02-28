Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло записал видеообращение, в котором рассказал о том, что отказался от предложения россиян возглавить город на условиях работы под управлением РФ.

Александр Свидло пояснил, что ему предложили выбор - продолжить работу или уйти из здания. Всем штабом бердянские чиновники ушли из помещения администрации и поменяли место своего пребывания, откуда Свидло и дальше будет выполнять свои обязанности.

Кроме того, чиновник добавил, что все административные здания заняты российскими войсками.

Ранее "Страна" публиковала видео с российскими военными у здания полиции в Бердянске.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.