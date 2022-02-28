Исполняющий обязанности мэра Бердянска подтвердил, что город контролируют россияне. Видео
Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Свидло записал видеообращение, в котором рассказал о том, что отказался от предложения россиян возглавить город на условиях работы под управлением РФ.
Александр Свидло пояснил, что ему предложили выбор - продолжить работу или уйти из здания. Всем штабом бердянские чиновники ушли из помещения администрации и поменяли место своего пребывания, откуда Свидло и дальше будет выполнять свои обязанности.
Кроме того, чиновник добавил, что все административные здания заняты российскими войсками.
Ранее "Страна" публиковала видео с российскими военными у здания полиции в Бердянске.
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