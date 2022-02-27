В Сети опубликовано видео с российскими военными у здания полиции в Бердянске.

Об этом сообщает соответствующее видео в воскресенье, 27 февраля.

На видео можно заметить людей в характерной форме российских военных с белыми повязками на рукавах. Также возле здания полиции стоят боевые машины.

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