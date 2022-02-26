Администрация Бердянска сообщила, что российская техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск.

Об этом говорится в сообщении Бердянского городского совета в Facebook в субботу, 26 февраля.

"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", - пишут в горсовете.

Кроме того, и.о. мэра Бердянска Александр Свидло добавил, что часть военной техники РФ, которая двигалась со стороны Приморска, направилась к Мариуполю.

"Страна" писала о том, что российские танки объехали Бердянск и направляются на Мариуполь. В городе объявлен комендантский час.

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