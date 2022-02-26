Сегодня, 26 февраля, Россия взорвала насыпанную Украиной дамбу, которая 8 лет блокировала поставки воды в аннексированный Крым.

Напомним, 24 февраля, в первый день российского вторжения на территорию Украины, в Печенегах под Харьковом подорвали дамбу на Северском Донце. После этого людей эвакуировали на неподтопленную часть населенного пункта, но дорога была полностью разрушена.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.