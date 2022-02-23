Омбудсмен Людмила Денисова намекнула, что границу с Крымом готовят к войне. По ее словам, "оккупационные власти" на территории полуострова "прекратили выезд граждан с полуострова на подконтрольную территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом Денисова написала в своем Фейсбуке вечером 23 февраля.

"В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили в временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами. Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - сообщила омбудсмен.

Она призвала международное сообщество отреагировать на нарушение права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры.

Между тем в Госпогранслужбе Украины заверяют, что пункты пропуска на границе с Крымом работают. Но участились случаи отказа в пропуске на территорию Крыма граждан Украины.

"По состоянию на 20:00 23.02.2022 на админгранице с Крымом контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме. За прошедшие сутки админграницу пересекли 1223 человека и 98 автомобилей. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется пограничниками в обоих направлениях. Тем не менее, сегодня ближе к вечеру участились случаи отказа в пропуске на территорию Крыма граждан Украины оккупационными силовыми структурами. Так, за последние два часа оккупанты не пропустили в Крым около полусотни граждан Украины", - сказано в посте Херсонского погранотряда.

Как писала "Страна", 23 февраля ФСБ обвинила "сторонников Правого сектора" в подготовке теракта в крымском храме.

Мы также писали, что в "ЛДНР" приехали "добровольцы" из Крыма во главе с "атаманом Черноморского казачьего войска".