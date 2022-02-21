На территорию "ЛДНР", где продолжается обострение, прибыла группа "добровольцев" из аннексированного Крыма. Группу возглавляет координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.

Об этом Козенко рассказал "РИА Новости".

"Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе", - заявил он.

Группу возглавил сам Козенко и "атаман Черноморского казачьего войска" Антон Сироткин.

Напомним, обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля и продолжается сейчас. 18 февраля, так называемые "главы" "ЛНР" и "ДНР" объявили эвакуацию жителей в Россию, об итогах первого дня которой написала "Страна".

Вслед за эвакуацией в "ЛДНР" объявили и массовую мобилизацю. Мы подробно писали, как проходит первая за время конфликта мобилизация в "республиках".

Кроме того, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе в последние дни.

Также мы сообщали, что в Донецке вывешивают агитацию с призывом "защитить Родину", на балконах развешены флаги "ДНР".

Мнение жителей Кеива о происходящем на Донбассе и о том, стоит ли Украине выполнять Минские соглашение в своем опросе выяснила "Страна":