После первого дня эвакуации из "ДНР" и "ЛНР" многие людей говорят, что их оперативно приняли и разместили без особых проблем и проволочек. В то же время в сети появляются видео, на которых видно, как людей, которых привезли в Ростовскую область, не могут разместить. Также пишут, что люди вынуждены оставаться в автобусах.

Читатели "Страны", которые вывозили своих детей из Горловки, подтвердили эту информацию частично. Они говорят, что из-за пробок люди ночевали в автобусах. Добраться в санатории им удалось днем и там их разместили.

Разноречивая информация поступает по поводу выезда мужчин. Одни пишут, что мужчин пропускают без проблем. Другие - что на посту на подъезде к границе забирают документы. Мужчинам якобы разрешается довезти жен и детей, а самим нужно вернуться.

Житель Донецка нам сообщил, что в эвакуационный автобус разрешили сесть его жене и матери. Ему же сказали, что он может пересечь границу или на личном транспорте, или подождать несколько дней, пока "ДНР" покинут все желающие женщины, дети и старики.

Ранее мы писали, что в субботу утром, 19 февраля, "глава ДНР" Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации. После этого ее проведение утвердил "Народный совет ДНР".

Также мы рассказали более подробно про обострение боев на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".