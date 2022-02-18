Появились фото и видео, на которых видно, как автобусы с эвакуированными из городов Донбасса людьми едут в Россию.

Первые автобусы уже приехали в Ростовскую область. В основном в автобусах - женщины и дети, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Эвакуировать будут в первую очередь женщин и детей, а также пенсионеров. В Ростовской области заявили , что там готовы принимать людей из Донбасса.

Также появились фото и видео с первого лагеря в России для эвакуированных из "ДНР" и "ЛНР". Он находится 50 километрах от Таганрога, в хуторе Рожок на берегу Азовского моря, рассчитан на на 380 человек.

Кроме того, жители "ЛДНР", помимо санаториев, будут размещены в детских лагерях Неклиновского района Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в Горловке начинается эвакуация. Организованы шесть пунктов для отправки горожан в Россию. Начало эвакуации объявили с 19:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Организованы шесть пунктов отправки на территорию России. Заверяют, что каждый выезжающий получит суточный продуктовый и гигиенический набор.

Также мы рассказали, про ситуацию в "ЛДНР", эвакуацию и сирены в Донецке.