Telegram-канал "База" опубликовал видео первого временного лагеря, развернутого в России для беженцев из "ДНР" и "ЛНР". Он рассчитан на 380 человек.

На видео можно заметить большую столовую со столиками, рассчитанными на четырех человек, есть и разнообразные комнаты для беженцев со всем необходимым. Так, представлены комнаты, похожие на гостиничные номера, с двуспальными кроватями, есть и номера с двухъярусными кроватями. В комнатах чисто, присутствуют холодильники и телевизоры.

"Видео из лагеря для беженцев с Донбасса сделано в санатории "Звезда". Он находится 50 километрах от Таганрога, в хуторе Рожок на берегу Азовского моря", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, жители "ЛДНР", помимо санаториев, будут размещены в детских лагерях Неклиновского района Ростовской области.

Напомним, что Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за "главой ДНР" аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Ранее мы писали, что Путин поручил организовать экстренную помощь беженцам Донбасса в Ростовской области.

Кроме того, в Госдуме РФ заявили, что власти Ростовской области создали оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения, которые принимают в "ЛДНР".

"Страна" следит за событиями в "ЛДНР" в обновляемом материале.