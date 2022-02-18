Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 18 февраля.

"Владимир Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - сказал Дмитрий Песков.

"Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что из-за обострения ситуации на Донбассе "ЛДНР" объявили о массовой эвакуации жителей в Россию. Уже сегодня вечером, 18 февраля, из "ДНР" выедут первые автобусы с эвакуированными жителями.

Также мы писали, что детские дома и интернаты "ЛНР" эвакуируют на территорию Российской Федерации. Кроме того, "Минобразования ЛНР" приостановило учебный процесс в школах и в ВУЗах.

"Страна" следит за событиями в "ЛДНР" в обновляемом материале.