Командование операции Объединенных сил опровергло информацию об обстрелах населенных пунктов со стороны украинских военных. На странице ООС в соцсети официально сообщается, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

"Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант. Следует отметить, что противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе началось обострение. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории.

В штабе ООС также обвинили противника в обстрелах. И заявили, что огонь ведется по школам и детсадам. "Страна" в обновляемом материале следит за развитием событий на Донбассе.

Также мы сообщали, что в пятницу на Донбассе продолжают стрелять, в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Кроме того, глава Минобороны Резников заявил, что Киев не планирует силовых действий на Донбассе или в Крыму.

Журналист "Страны" Олеся Медведева разбиралась в том, почему началось обострение на Донбассе.