Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе, которая началась вчера и продолжается сегодня, оценивается как невысокая. Вместе с тем, он добавил, что Украина не планирует силовых действий в отношении "ЛНДР" или Крыма.

Об министр обороны Украины заявил в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады Украины.

"Вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая. У нас нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. Мы будет двигаться политико-дипломатическим путем. Не верьте подобным сообщениям", - сказал Резников.

Он сказал, что вчера было зафиксировано 107 обстрелов на Донбассе, назвав это число "аномальным".

Напомним, обострение на Донбассе началось вчера. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории. В штабе ООС также заявили об обстрелах. Масштабное обострение по всей линии фронта подтвердила и ОБСЕ.

Под обстрел попал и населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Вместе с тем, и сегодня на Донбассе продолжают стрелять. В "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

О том, почему началось обострение, в блоге "ЯсноПонятно" рассказала Олеся Медведева.