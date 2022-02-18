Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил с официальным заявлением по поводу эскалации обстановки на Донбассе.

Заявление появилось в Фейсбуке военного вечером 17 февраля. Оно стало реакцией на поступающую из Донецка информацию о том, в некоторых населенных пунктах на неподконтрольной территории планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.

Новости об эвакуации людей из городов и поселков к тому времени уже были опровергнуты "ДНР", однако Залужный решил их прокомментировать.

"Официально сообщаем: Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", - заявил Залужный.

Заявление Залужного прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал расценил его как начало информационной "эвакуационной" войны между Украиной и "ЛДНР".

Несмотря на опровержение информации об эвакуации, Залужный подхватил тему, пишет канал. По его мнению, военный использовал это как повод ещё раз сказать, что украинская армия наступления не планирует.

Ранее "Страна" писала, что утром Киев сообщил об обстреле детского сада в подконтрольной украинским властям Станице Луганской в в районе станции Кондрашовка-Новая.

Однако в "ЛНР" назвали постановкой историю с обстрелом детсада и привели доказательства своей позиции.