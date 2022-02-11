В "ДНР" продолжают делать заявления о подготовке наступления Украины, которое Киев категорически отрицает.

Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин в ходе пресс-конференции 11 февраля.

По его словам, Украина может начать наступление уже в ближайшее время. Пушилин в этом контексте заявил о "предельном накале" обстановки на линии соприкосновения.

Вместе с тем, он не исключил, что Россия даст военный ответ в случае атаки ВСУ. Кроме того, заявил, что в Донецк могут прибыть российские добровольцы.

Также Пушилин сказал, что "в Украине ситуацию контролируют националисты", поэтому сейчас с ней "договориться о мире нельзя".

Напомним, в начале февраля в "ДНР" уже говорили о том, что готовы обратиться к РФ за военной помощью, если в Украину продолжатся поставки оружия.

Также мы писали, что в "ДНР" обвинили Киев в переброске 120 тысяч военных к линии фронта на Донбассе.

Кроме того, сообщали, что в "ДНР" утверждали, что украинский генштаб завершил разработку плана наступления на Донбассе.

Вместе с тем, сообщалось, что на днях журналисты агентства Reuters взяли интервью у главы Пушилина и командира батальона "Восток" Александра Ходаковского. А крупный европейский телеканал TF1 выпустил репортаж о том, как жители "ДНР" устали от войны и хотят в Россию. Подробно о том, что пишут о ситуации на неподконтрольной территории западные СМИ, опасаются ли там войны и почему против этих публикаций выступает Украина, ранее в блоге "Ясно.Понятно" рассказала Олеся Медведвева.