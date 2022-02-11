Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак дал брифинг по итогам встречи советников Нормандской четверки.

По его словам, встреча прошла "без выраженных результатов".

"Преодолеть разногласия сегодня не удалось", - констатировал россиянин.

По его словам, на переговорах поднимались вопросы особого статуса "ЛДНР" и его внесения в украинскую Конституцию.

"Позиция Украины непреклонная. Отказались даже цитировать Минские соглашения в части согласования особого статуса с ОРДЛО", - сказал Козак по поводу проекта итогового заявления, которое так и не было принято.

Настрой Козака сегодня, в отличие от парижской встречи две недели назад, явно негативный. Он подтвердил, что встреча, по сути, закончилась ничем.

Козак также заявил, что Украина отказалась давать ответ на предложения "ДНР" и "ЛНР" по имплементации Минских соглашений.

На предыдущей встрече в Париже Ермак обязался рассмотреть предложение "ДНР" и "ЛНР" по урегулированию на Донбассе. Об этом было сказано в письме представителей "ЛДНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, адресованном спецпредставителю ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунену. И это было основной договоренностью, достигнутой две недели назад.

Правда, сразу же после появления информации об обещании Ермака Банковая дезавуировала это обязательство. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".

И 10 февраля Киев снова сделал шаг назад. Ответа на вопрос о статусе Донбасса в составе Украины по-прежнему нет, заявил Козак.