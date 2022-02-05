Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так Подоляк прокомментировал информацию СМИ о том, что на встрече советников лидеров "нормандского формата" в Париже 26 января 2022 года украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака обязалась под гарантии Германии и Франции подать в ТКГ письменную реакцию на предложения "ЛДНР" по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию.

"Безусловно, нет и не может быть никаких юридически значимых обязательств украинских переговорщиков перед любыми представителями оккупационных структур. По очевидной причине: нет таких "представителей" в юридическом понимании", - заявил Подоляк.

По словам советника, Ермак и другие представители Украины в ТКГ и нормандском формате "на 100% отдают себе отчет в определенной неоднозначности Минских документов в том виде, как они были согласованы в 2014-2015 годах".

"В связи с чем неоднократно отмечалось, что, принимая рамочный характер Минских документов, украинская сторона настаивает на таких шагах в этих рамках, которые гарантируют Украине честный и длительный мир. А это возможно только при полном уважении к суверенитету Украины", - сказал Подоляк.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском. По словам министра, на встрече советников Нормандской четверки, которая состоится на следующей неделе, вопрос прямого диалога с Донецком и Луганском обсуждаться не будет.

Также "Страна" сообщала, что секретарь СНБО Данилов сказал, что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Кроме того, он призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.