Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, который ранее заявил о том, что гарантий о невступлении Украины в НАТО недостаточно, сегодня сказал, что "для украинского режима никакого Плана "Б" быть не может, есть только Минские соглашения".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова российского политика.

"Для украинского режима никакого плана "б" быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров.

Напомним, ранее "Страна" детально анализировала ежегодную пресс - конференцию Сергея Лаврова, которая прошла 14 января. Главной темой стали итоги переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ относительно безопасности. В ходе пресс-конференции российский дипломат посоветовал Западу обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных на Украине, а не на "вторжение" России.

Между тем, Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием главы российского государства Владимира Путина. То есть Украина-США-Россия.

Однако украинская сторона не обозначила вопросы для обсуждения. А в Кремле заявили о том, что пока не уведомлены о проведении саммита на высшем уровне, а также его деталях.