Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Москве мало будет гарантий относительно невступления Украины в Альянс.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции в пятницу, 14 января.

"Даже если Украина остается вне НАТО, там могут быть двусторонние договоренности с американцами и англичанами... Это нам тоже неприемлемо. Теперь туда еще хлынул Евросоюз. Они активно пиарят направление своей военной миссии на Украину.

Там, кстати, ни линии соприкосновения все больше и больше концентрируется войск... Необычно большое количество. Но Запад это не беспокоит", - заявил Сергей Лавров.

По его словам, в Киеве сохраняется мотивация по зачистке русского населения. И напомнил призывы Зеленского к тем, кто любит Россию, уезжать из Украины.

"Господа Зеленский и его соратники требуют от русских убираться из Украины. А что, если он использует свои вооруженные силы, чтобы русских оттуда выгнать?"

Также Лавров заявил, что военная помощь Запада создает у Киева "искушение силовым путем решить вопрос Донбасса".

"То есть, Москва будет настаивать не только на отказе в натовских перспективах для Украины, но и на реализации Минских соглашений, которые могут остановить военный сценарий по Донбассу", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее Лавров обвинил США в сдерживании Китая и РФ и втягивании Украины в НАТО.

Вместе с тем, недавно в немецком правительстве заявили об отсутствии обсуждения вступления Украины в Альянс.