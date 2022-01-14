Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у США есть планы "замотать" процесс переговоров о стратегической стабильности. По его словам, если предложения РФ будут отвергнуты, то далее решение будет принимать российский президент Владимир Путин.

Об этом глава МИД РФ заявил в ходе пресс-конференции в пятницу, 14 января.

"Мы оценим ситуацию, доложим президенту. Он говорил, что мы будет принимать решения в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - напомнил Лавров.

Далее он ответил на вопрос, будет ли Россия увеличивать военное присутствие в других странах, если переговоры провалятся.

"У нас разветвленные военные связи с нашими партерами, союзниками... Мы будем исходить из соображений глобальной стабильности, когда будем обсуждать эти вопросы с нашими союзниками на двусторонней основе", - заявил российский министр.

Напомним, ранее в МИД РФ опубликовали стратегическое предложение РФ к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В нем говорится, что Альянс должен положить конец продвижению на восток и исключить вступление Украины в НАТО.

После этого состоялись переговоры по стратегической стабильности с США, которые инициировала Россия. Они прошли в три этапа. По их итогам, как писала "Страна", складывается неоднозначное впечатление.

С одной стороны, по главному пункту (нерасширение НАТО) нет совершенно никаких подвижек. Запад отказывается давать такие гарантии (по крайней мере, так публично он заявляет, да и Россия подтверждает). И обе стороны резко усиливают конфронтационную риторику. А с другой стороны, обе стороны говорят о том, что по ряду направлений компромисс все же возможен. Мы подробно рассказывали, как прошли переговоры США и РФ и о чем сторонам удалось договориться.