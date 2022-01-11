Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил, что после переговоров в Женеве между США и РФ готовности для нового разговора лидеров двух этих стран Владимира Путина и Джо Байдена пока что нет.

Об этом сообщает ТАСС, во вторник, 11 января.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Общая картина пока не составлена. Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много" - сказал Песков, добавив, что "работа будет продолжена".

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по стратегической стабильности. Они длились около восьми часов. На переговорах России и США РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а лицом Штатов выступила первый замгоссекретаря Венди Шерман.

Также мы сообщали, что в последний раз президенты США и России говорили по телефону перед Новым годом. Инициатором был Владимир Путин, обычно раньше первым звонил Джо Байден. Предметом разговора была Украина и предложения России по деэскалации с НАТО. "Страна" ранее подробно рассказывала, о чем поговорили президенты.