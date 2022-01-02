Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть компромат на главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"С чем он туда пойдет (на переговоры с Путиным)? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", - заявил Луценко.

По его мнению, "компромат" на Зеленского есть и у российских спецслужб, и у Владимира Путина лично. Экс-генпрокурор не уточнил, каким образом он пришел к этому выводу.

Луценко выразил опасение, что после подобных переговоров Зеленский "приедет сюда и скажет – смотрите, 175 тысяч войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".

"Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, смерти каждого его верного гражданина", - считает он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо делать все, для того, чтобы выстраивать разные форматы встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным.

После чего в Кремле заявили, что готовы обсуждать с Владимиром Зеленским двусторонние отношения, но общаться с ним в качестве стороны конфликта на Донбассе не будут.

Впрочем, на данный момент подготовка встречи лидеров государств не ведется и российская сторона не получала никаких предложений от своих украинских коллег.