В воскресенье, 2 января, состоятся переговоры президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

Напомним, что дату переговоров Байдена с Зеленским иностранным журналистам рассказали источники в Белом доме.

"Страна" рассказывала, что разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 30 декабря и длился почти час. В официальном заявлении после Белый дом кратко сообщил, что Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. В противном случае, как позже глава Белого дома рассказал журналистам, НАТО увеличит свое присутствие в Европе.

Мы также писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам о телефонном разговоре главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По его словам, Путин предупредил Байдена, что Россия в вопросах безопасности будет себя вести как США.