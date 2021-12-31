Телефонный разговор между Байденом и Зеленским состоится 2 января следующего года. Беседа состоится через три дня после разговора президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе", - заявил чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 30 декабря и продолжался 50 минут.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден Байден хочет в ближайшее время переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, последний разговор с которым состоялся 9 декабря.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что Байден, скорее всего, скоро поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Чиновник не уточнил когда именно этот разговор состоится - до или после звонка Путину.