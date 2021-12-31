Появилось официальное заявление Белого дома по поводу почти часового телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшегося 30 декабря.

"Президент Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с начала следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации", - говорится в заявлении американской администрации.

Ранее "Страна" приводила рассказ помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, как прошел телефонный разговор лидеров стран. Ушаков более обстоятельно изложил детали беседы и позиции сторон.

Мы также публиковали фото, как Байден говорит по телефону с Путиным из своего дома в штате Делавэр.