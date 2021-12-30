Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил о том, что ожидает что после запланированного на четверг телефонного разговора российского и американского правителей Владимира Путина и Джо Байдена, американский глава свяжется с украинским коллегой.

Об этом сообщает "Украинформ" со ссылкой на комментарий Никифорова.

"Вчера был разговор президента Зеленского и государственного секретаря [США Энтони] Блинкена, в котором говорилось, в частности, и о предстоящем сегодняшнем разговоре Байдена и Путина, а дальше логичным шагом будет телефонный разговор Байдена и Зеленского", - сказал пресс-секретарь президента.

Никифоров добавил, что "в прошлый раз перед разговором Байдена и Путина госсекретарь Блинкен позвонил украинскому президенту заверить, что об Украине без Украины ни слова, ни решения не будет. После разговора (с Путиным - Ред.) президент Байден позвонил президенту Зеленскому, рассказал о его содержании и заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины. Сейчас происходит так же", - добавил Никифоров.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что Байден расскажет Путину о существовании дипломатического пути урегулирования напряженности вокруг Украины. По словам представителя администрации, Байден заявит, что для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация ситуации с Украиной.

Как сообщалось, предыдущие переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря по защищенной линии видеосвязи.

Между тем в среду, 29 декабря, состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили ситуацию на границе России и Украины, урегулирование конфликта на Донбассе и предстоящее дипломатическое воздействие на РФ.