Новые репрессии против украинских СМИ: теперь уже без объяснений

Хотя заседание СНБО было анонсировано на 30 декабря, оно внепланово состоялось 28-го. Точнее, было объявлено, что оно состоялось, а было ли какое-то мероприятие на самом деле, никто не знает.

Известно только, что появился президентский указ по итогам якобы решения СНБО, которым были введены новые санкции против СМИ. Конкретно – против телеканалов UkrLive и "Первого независимого", созданных журналистами ранее также заблокированных по беспределу телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В чем причина очередных санкций, так никто и не понял. Уголовное дело за поставки угля с неконтролируемого Донбасса, которым Владимир Зеленский козырял в феврале, теперь вообще ни при чем, поскольку владельцем новых телеканалов является нардеп Нестор Шуфрич. То есть придраться вообще не к чему.

Но Зеленский ни к чему и не придирался – просто взял и запретил. И в течение суток после этого решения ни одно посольство "демократических государств" не высказало озабоченности тем, что СМИ закрывают просто по беспределу.

Между тем подобные действия Банковой выглядят именно как вызов Западу – поскольку известно, что на саммите Восточного партнерства перед украинским президентом был поставлен вопрос о снятии санкций со СМИ. Зеленский поступил ровно наоборот, тем самым показав, что именно он думает о "рекомендациях" Евросоюза и самом Евросоюзе.

При этом не исключено, что репрессии против телеканалов Шуфрича – это только первая часть "новогоднего шоу" бывшего капитана "95-го квартала". Не исключено, что в следующих целях Банковой значится и принадлежащие Ринату Ахметову телеканалы "Украина" и "Украина 24", который сейчас также сильно досаждают власти своей критикой.

И молчание Запада по поводу санкций СНБО против СМИ и украинских граждан только подталкивает украинскую власть идти по беспределу и дальше.

Битва за САП: посольство США против "внешних сил"

Завтра истекает срок, который Соединенные Штаты отвели Владимиру Зеленскому на избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как известно, спецпрокурора в Украине все еще нет, и это не дает покоя американскому посольству. Вчера оно обратилось к членам комиссии по избранию главы САП с призывом завершить процесс и таким способом "принять правильное решение для народа".

Как мы уже писали, члены комиссии от Банковой "правильное решение" заблокировали, ссылаясь на вердикт Окружного админсуда Киева. Теперь они ждут его отмены апелляционной инстанцией, которая по понятным причинам с рассмотрением вопроса не спешит.

Но время ожидания, судя по всему, не проходит даром: вчера один из самых громких представителей клана "соросят" Виталий Шабунин забил в набат по поводу того, что Офис генпрокурора назначил повторную проверку кандидатов на должность спецпрокурора – теперь на предмет доступа к государственной тайне.

У его Центра противодействия коррупции есть информация, что кандидат от Банковой, прокурор Андрей Синюк такую проверку уже проходит, а вот кандидат от западных посольств, детектив НАБУ Александр Клименко от этой процедуры отказался. И теперь Банковая может использовать этот повод, чтобы отвести его кандидатуру.

Судя по всему, повторная спецпроверка всплыла не случайно, а именно потому, что у Клименко в биографии обнаружили нечто, делающее невозможным его доступ к гостайне. Не случайно "американский" кандидат от этой проверки отказался.

А значит, новый скандал вполне может стать реальностью, поскольку очевидно, что без Клименко посольства G7 вообще не признают результаты конкурса, навесив на них ярлык "коррупционных" и "проведенных под давлением внешних сил".

Удивительно, но именно этот термин – "внешние силы" – вчера употребило американское посольство, намекая на Банковую. Удивительное рядом: посольство США называет "внешней силой" офис украинского президента, а себя – представителями народа, борющимися с "внешними силами". Забавная история.

Хотя и мотивы Зеленского, который срывает назначение Клименко главой САП, далеки от идейного сопротивления внешнему управлению. Власть Зеленского держится на коррупции. И американцы, получив контроль над САП (к уже имеющемуся контролю над НАБУ) получат возможность крепко взять президента за известное место, окончательно превратив его в полностью подчиненную семипосольщине фигуру. Зеленский, который пытается изо всех сил выстроить некое подобие авторитарного режима в Украине, это, конечно же не надо.

Отсюда и "битва за САП". Правда, вполне может быть, что на каком-то этапе Зеленский не устоит перед давлением и сделает то, что просят американцы. Аргументов у них для Банковой более чем достаточно.

Премьер обещает "жизнь без локдаунов". Реально ли это?

К Новому году Украина пришла в период "коронавирусного" затишья, что не могло не порадовать население страны. А вчера премьер порадовал граждан еще больше, заявив, что власть больше не планирует вводить полные локдауны никогда.

Вообще-то, если говорить откровенно, полный локдаун в Украине был всего один – весной 2020-го, когда эпидемия была еще на минимальном уровне, но власть приучала население к ограничениям. Все остальные локдауны были гибридными, поскольку транспорт работал – а с ним работали и все остальные.

Поэтому в возможность повторения весны-2020 уже особо никто и не верил, так что Денис Шмыгаль выступил в роли Капитана Очевидность. Однако аргументы, приведенные премьером, как раз заставили сомневаться в том, что новых локдаунов больше не будет.

По словам Шмыгаля, навсегда уйти от максимально жесткого карантина помогла вакцинация. И в будущем благодаря ей все будет нормально работать даже в красных зонах.

Все логично, но проблема в том, что как раз в последние недели появилась информация о несовершенстве вакцин, применяющихся в Украине: уже через 3-6 месяцев их действие ослабевает, а вместе с ними снижается защита от коронавируса.

По большому счету, всех, кто прививался летом, сейчас уже нужно прививать по новой. Это наглядно видно на примере Израиля, где уже приступили к массовой вакцинации четвертой прививкой. У нас же, как известно, пока и о массовой третьей прививке никто не говорит.

Проблема в том, что этот процесс становится практически непрерывным. У нас же, после августовско-сентябрьского рывка, он затормозился и уперся в ситуацию, когда все желающие уже получили две прививки, а нежелающие по-прежнему колоться не хотят. Как результат, правительство не может ни закончить первую волну вакцинации, ни начать следующую.

Вот именно эта ситуация и может привести к тому, что новый локдаун будет необходим. Поскольку миллионы, вакцинированные весной или летом, на самом деле уже не имеют максимальной защиты и могут стать жертвой эпидемии практически наравне с непривитыми.

Какие территории хочет присоединить Россия?

Опубликованный вчера законопроект "О гражданстве России" авторства Владимира Путина уже стал одним из самых обсуждаемых новостей на постсоветском пространстве. В том числе (и особенно) в Украине.

В этом законопроекте дается список категорий иностранцев, которые имеют право на получение российского гражданства. Но ключевая с политической точки зрения – это норма о переходе в гражданство РФ "в случае изменения государственной границы".

Пока "изменение госграницы" в российской версии произошло только в одном случае – при присоединении Крыма. Но его жители в абсолютном большинстве уже получили российские паспорта, так что ради них подобную правку вносить явно не стоило. А это значит – речь идет о территориях, пока не присоединенных к России.

Теоретически это могут быть и Абхазия с Южной Осетией, и Приднестровье, но в первую очередь в голову приходит, безусловно, Донбасс. Интеграция неконтролируемых украинских территорий в российское социально-экономическое пространство в течение всего 2021 года идет настолько быстрыми темпами, что уже фактически можно говорить о "ДНР" и "ЛНР" как о субъектах РФ, не имеющих лишь официального признания.

С последним, конечно, сложнее, но, по большому счету, уровень западных санкций в отношении России уже настолько высок, что официальное вхождение Донбасса в ее состав глобально на международной ситуации не скажется.

Неизвестно, существуют ли на самом деле у Кремля подобные планы, но проектом закона о гражданстве Путин дает понять, что такой вариант возможен.

Байден снова будет говорить с Путиным

Тем временем президент США снова собрался говорить с президентом России. Совет нацбезопасности Штатов объявил, что телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным состоится уже сегодня.

Во время беседы речь будет идти лишь о подготовке глобальных переговоров по безопасности в Европе, намеченных на январь.

В Евросоюзе, кстати, уже поняли весь масштаб предстоящих американо-российских контактов – недаром главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель вчера потребовал привлечения европейцев к активному участию в этих переговорах. Белый дом обещает не говорить об Украине без Украины и о Европе без Европы, но созваниваться и встречаться Байден пока планирует только с Путиным.

По такой насыщенной программе видно, что президент США торопится. Его подстегивает активизация Китая – и в планах возвращения Тайваня, и в темпах экономического роста, и в наметках углубления союза с Россией. Белому дому нужно активизировать недавно созданный антикитайский блок, но для этого необходимо сосредоточить все свободные финансовые ресурсы именно на этом направлении, ослабив все остальные. Поэтому Байден и форсирует переговорный процесс с Москвой.

Что из этого выйдет, сейчас не возьмется сказать никто. Очевидно только одно: в ближайшие недели об Украине без Украины будут говорить неоднократно.