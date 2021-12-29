Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 декабря, на котором были введены санкции против оппозиционных телеканалов, созданных на базе закрытых прошлой зимой 112, NewsOne и ZiK, нигде не афишировалось. О его результатах тоже нет никакой информации, кроме упоминания в указе Зеленского и решения СНБО, опубликованных Офисом президента.

Ранее анонсировали лишь заседание 29 декабря, которое потом перенесли на 30 декабря. А на сайте СНБО никакой информации о нем нет до сих пор.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", есть подозрение, что как такового этого заседания и не было. А была его имитация - потому что срочно потребовалось заблокировать неугодные власти очередные телеканалы.

Ранее "Страна" сообщала, что заблокированные телеканалы UkrLive и "Перший незалежний" уже сделали заявление по поводу наложенных на них санкций СНБО. В СМИ отметили, что санкции неаконны.

Также мы приводили комментарий депутата ОПЗЖ и главы комитета Верховной Рады по свободе слова Нестора Шуфрича о новом решении СНБО. Нардеп не понимает, на каких основаниях принято это решение.