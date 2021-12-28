Депутат ОПЗЖ и глава комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против телеканалов, которые были созданы на базе незаконно заблокированных из-за санкций СНБО в феврале трех оппозиционных каналов 112, NewsOne и ZIK.

В том числе, введены санкции и против телеканала UKRLIVE, совладельцем которого является Шуфрич.

"Мы хотим понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции, нет и быть не может. Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть ещё и эти каналы. Безусловно, если это решение будет препятствовать работе телеканалов, то мы будем защищаться всеми доступными законными способами в Украине и за ее пределами", - заявил Шуфрич.

Напомним, что руководители стран ЕС потребовали от Зеленского снять санкции СНБО с украинских СМИ.

Ранее мы писали, что последнее в этом году заседание Совета национальной безопасности и обороны перенесли со среды, 29 декабря, на четверг, 30 декабря. Причиной этого называют расширение списка вопросов, которые будут рассматривать.

Также "Страна" сообщала, что против Петра Порошенко в ближайшее время могут ввести санкции СНБО и арестовать имущество.