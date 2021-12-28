С 27 декабря Государственный телеканал "Россия 1" запустил показ седьмого сезона популярного сериала "Сваты", снятого компанией "Квартал 95", которую связывают в президентом Украины Владимиром Зеленским и братьями Шефир.

В программной сетке сериал занимает место между выпуском информационной программы "Вести" и ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Напомним, что СНБО ввел санкции против телеканала "Россия 1" и запретил его трансляцию в Украине.

Ранее "Страна" сообщала о том, что 12 июня 2019 года, экспертный совет при Государственном агентстве по вопросам кино отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", спродюсированного Владимиром Зеленским.

Однако, 22 июля 2021 года стало известно, что "Сваты" начнет транслировать телеканал 1+1, но Закон о тотальной украинизации позволяет звучать этому сериалу только на Родном языке. А уже 23 июля, после бурного возмущения поклонников о том, что "Сваты" некачественно звучат, 1+1 начал показывать сериал снова на русском языке.

Также мы сообщали, что СБУ не запрещала въезд в Украину звезде "Сватов" Добронравову, который поддержал аннексию Крыма.