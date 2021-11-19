Служба безопасности Украины повторно не запрещала въезд российскому актеру Федору Добронравову, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Сваты" и публично поддерживал аннексию Крыма.

Об этом со ссылкой на информацию СБУ пишут "Украинские новости".

"Данные о запрете въезда в Украину указанному актеру и внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, Министерства культуры и информационной политики в Службе безопасности Украины отсутствуют", - сообщили в СБУ.

Также в СБУ сообщили, что не расследовали и не расследуют уголовных производств о высказываниях Добронравова о том, что он рад аннексии Крыма.

Напомним, что в 2017 году СБУ приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову из-за Крыма. Речь шла о высказывании актера в 2014 году в интервью 1tvnet.ru.

"Я люблю свою страну, и, наоборот, считаю, что Крым должен был вернуться, как он и вернулся, в лоно, в Россию", - сказал тогда Добронравов.

После этого Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

А в 2019-м Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".

Отметим, что съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95", основателем которой является Владимир Зеленский.

Недавно появилась информация о том, что телеканал "1+1" покажет новый сезон сериала с Добронравовым, поддержавшим аннексию Крыма.