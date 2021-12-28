Новая беспредельная атака властей на украинские медиа.

СНБО и Зеленский ввели санкции против телеканалов, которые были созданы на базе незаконно заблокированных через санкции СНБО в феврале трех оппозиционных каналов 112, NewsOne и ZIK.

Санкции введены против ООО «Тайм медиа» (это телеканал Первый независимый, созданный журналистами 112, NewsOne и ZIK).

И против ООО «Телепростир» - это принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE. UKRLIVE, в отличие от Первого независимого, до сих пор в Украине не блокировался. Но теперь, видимо, СНБО решил по беспределу прекратить его вещание.

Также санкции введения против медиахолдинга «Новости» (в него входят 112, NewsOne и ZIK, которые уже были заблокированы в феврале).

При этом в указе Зеленский ссылается на решение СНБО от 28 декабря. Хотя сегодня ни о каком заседании СНБО не сообщалось.

Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, направленных против телекомпании Нестора Шуфрича "Телепростир".

Указ под №684/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". 2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в указе.