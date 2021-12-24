Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков сообщил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время может ввести против экс-президента нашей страны, которого обвиняют в госизмене, санкии.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Ильи Новикова.

По его словам, именно для этого в подозрении появилась статья 258 УК (о финансировании терроризма - Ред.) Новиков убежден, что другой причины появления этой статьи, кроме как для введения санкций СНБО, нет.

"Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено указом президента, арестовать активы", - сказал адвокат Порошенко.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Стоит добавить, что накануне, 17 декабря, Порошенко уехал из Украины и не собирается возвращаться до Нового года.

Кроме того, Порошенко прислали повестку от ГБР для проведения следственных действия на 10 утра 23 декабря. Тогда же должен был решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения.