Верховный суд вызывает президента Украины Владимира Зеленского для участия в административном заседании по иску его прешественника Петра порошенко, которому недавно объявили подозрение в государственной измене.

Соответствующую повестку обнародовал адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Верховный Суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательством совершить определенные действия", – сказано в повестке.

Указано, что судебное заседание состоится 28 февраля 2022 года в три часа дня.

Речь идет о требовании Порошенко от Владимира Зеленского и Дениса Бигуса опубликовать записи в первоначальном виде. О том, что подобный иск будет подан, Игорь Головань заявлял еще 6 июля. Адвокат Порошенко считает, что "пленки Медведчука" были направлены исключительно против Петра Порошенко.

"И все записи представляют значительный общественный интерес, поэтому должны быть обнародованы. Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к Президенту Зеленскому и Общественной организации Том 14 с требованием признать противоправным сокрытие от общества прослушок и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - написал Головань в Facebook.

Стоит отметить, что в октябре Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление Порошенко к Зеленскому о "пленках Бигуса". Порошенко требует опубликовать пленки в первоначальном виде.

Напомним, зимой 2019 года издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

Также сообщалось, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене по "угольному делу" и 23 декабря он должен был явиться в ГБР для проведения следственных действий, но вместо него пришел адвокат.