Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в терроризме и госизмене, выписанное Петру Порошенко.

Зеленский заявил, что не думает о нем, но тут же высказал немало мыслей по этому поводу.

"Я об этом не думаю, что там было выписано", - заявил президент Украины. Но,

По словам Зеленского, на ситуацию внутри страны это не повлияет, если не подключатся "финансовые группы".

Однако далее, по словам президента, группы в лице самого Порошенко уже подключились.

Зеленский заявил, на протесты уже свозят людей из разных областей Украины за деньги. При этом президент уверен, что в обществе эти протесты поддержкой пользоваться не будут.

Групп, которые будут "качать", по мнению Зеленского, не так много, три-четыре.

"Сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают", - заявил президент Украины.

"В общем, у Зе, видимо, были окрылены достаточно малочисленным "госпереворотом" 1 декабря, который устроили сторонники Порошенко. И полагают, что улица экс-президенту не поможет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Также мы писали, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется.

Кроме того, мы информировали, что партия Порошенко после объявления ему подозрения за госизмену назвала Зеленского "ничтожеством".