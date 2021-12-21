"Я об этом не думаю". Зеленский прокомментировал выписанное Петру Порошенко подозрение в госизмене. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в терроризме и госизмене, выписанное Петру Порошенко.
Зеленский заявил, что не думает о нем, но тут же высказал немало мыслей по этому поводу.
"Я об этом не думаю, что там было выписано", - заявил президент Украины. Но,
По словам Зеленского, на ситуацию внутри страны это не повлияет, если не подключатся "финансовые группы".
Однако далее, по словам президента, группы в лице самого Порошенко уже подключились.
Зеленский заявил, на протесты уже свозят людей из разных областей Украины за деньги. При этом президент уверен, что в обществе эти протесты поддержкой пользоваться не будут.
Групп, которые будут "качать", по мнению Зеленского, не так много, три-четыре.
"Сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают", - заявил президент Украины.
"В общем, у Зе, видимо, были окрылены достаточно малочисленным "госпереворотом" 1 декабря, который устроили сторонники Порошенко. И полагают, что улица экс-президенту не поможет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, что 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.
Также мы писали, что Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется.
Кроме того, мы информировали, что партия Порошенко после объявления ему подозрения за госизмену назвала Зеленского "ничтожеством".