В "Евросолидарности" назвали 4 события после которых Порошенко вернется в Украину
В официальном заявлении партии "Европейская солидарность", в котором президента Зеленского назвали "ничтожеством", сказано, что Петр Порошенко вернется в Украину. Но дата возвращения экс-президента не указана, зато указан длинный перечень событий которые будут предшествовать возвращению Порошенко.
Соответствующее заявление обнародовано в Facebook-аккаунте партии.
В заявлении говорится, что Петр Порошенко вернется в Украину после:
- визита на Фанар во Вселенский Патриарх,
- поездки в Польшу со встречами высокого уровня,
- после новогодне-рождественских каникул,
- планируемой после них еще одной заграничной командировки.
"К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", - заявили в партии Порошенко.
Напомним, 17 декабря Порошенко покинул Украину после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. 20 декабря ему объявили о подозрении в государственной измене.
То есть Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу".
Как сбежавший из Украины Порошенко стал подозреваемым в терроризме и госизмене подробно разбиралась "Страна".