В официальном заявлении партии "Европейская солидарность", в котором президента Зеленского назвали "ничтожеством", сказано, что Петр Порошенко вернется в Украину. Но дата возвращения экс-президента не указана, зато указан длинный перечень событий которые будут предшествовать возвращению Порошенко.

Соответствующее заявление обнародовано в Facebook-аккаунте партии.

В заявлении говорится, что Петр Порошенко вернется в Украину после:

- визита на Фанар во Вселенский Патриарх,

- поездки в Польшу со встречами высокого уровня,

- после новогодне-рождественских каникул,

- планируемой после них еще одной заграничной командировки.

"К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", - заявили в партии Порошенко.

Напомним, 17 декабря Порошенко покинул Украину после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. 20 декабря ему объявили о подозрении в государственной измене.

То есть Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу".

Как сбежавший из Украины Порошенко стал подозреваемым в терроризме и госизмене подробно разбиралась "Страна".